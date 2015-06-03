Официальный курс достиг 21 гривни за доллар

Украинская валюта снова дорожает.

Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 долларов США – 2100.5961 (3 июня – 2107.0818); 100 евро – 2338.8037 (3 июня – 2323.9005); 10 российских рублей – 3.9590 (3 июня – 3.9428). Читайте такжеНБУ увеличил лимит на выдачу наличной гривни Как сообщал УНИАН, гривня на межбанке сегодня укрепилась также до 21 за доллар.

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