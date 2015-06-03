Официальный курс достиг 21 гривни за доллар

20:09, 03 июня 2015
Финансы
2127

Украинская валюта снова дорожает.

Нацбанк заметно укрепил гривню / НБУ/facebook

Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 2100.5961 (3 июня – 2107.0818);

100 евро – 2338.8037 (3 июня – 2323.9005);

10 российских рублей – 3.9590 (3 июня – 3.9428).

Читайте такжеНБУ увеличил лимит на выдачу наличной гривни

Как сообщал УНИАН, гривня на межбанке сегодня укрепилась также до 21 за доллар.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter