Официальный курс достиг 21 гривни за доллар
20:09, 03 июня 2015Финансы
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Украинская валюта снова дорожает.
Нацбанк заметно укрепил гривню / НБУ/facebook
Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 долларов США – 2100.5961 (3 июня – 2107.0818);
100 евро – 2338.8037 (3 июня – 2323.9005);
10 российских рублей – 3.9590 (3 июня – 3.9428).
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Как сообщал УНИАН, гривня на межбанке сегодня укрепилась также до 21 за доллар.
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