Российский рубль обвалился из-за боевых действий на востоке Украины

Против рубля продолжает выступать и смещение баланса в сторону покупателей валюты на фоне роста выплат внешних займов в июне и конверсии рублевых дивидендов в валюту при текущем снижении продаж экспортной выручки после уплаты майских налогов.

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Добавили волатильности российскому валютному рынку и существенные колебания пары евро/доллар по ходу пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги с последующим ралли единой валюты.

Евро против рубля достиг отметки 61,18 впервые с 6 апреля, доллар - 54,39 впервые с 8 апреля.

"Обострение на востоке Украины могло спровоцировать риск-офф и бегство из рубля, поскольку сообщается о применении там тяжелого вооружения, а это нарушение Минских договоренностей, что чревато новыми санкциями против России", - сказал дилер крупного российского банка.

По его мнению, текущая геополитическая ситуация очень неопределенная, "поскольку все может урегулироваться, например, в течение ночи, путем новых переговоров, а тогда дешевеющий на форексе доллар будет здесь никому не нужен уже завтра утром".

Пара доллар/рубль расчетами "завтра" к 18.00 по Киеву была вблизи отметки 54,10 рубля, на 2,5 процента выше предыдущего биржевого закрытия.

Евро к 18.00 по Киеву оценивался в 61,00 рубля, на 3,4 процента выше предыдущего закрытия.