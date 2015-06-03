Президент подписал закон относительно условий возврата срочных депозитов

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, Закон направлен на установление стабильности банковской системы через урегулирования механизма создания ресурсной базы деятельности банковской системы.

Читайте такжеНБУ увеличил лимит на выдачу наличной гривни

С этой целью утверждены изменения в Гражданский кодекс Украины, который регулирует договорные отношения, и Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке», который регулирует оплату сберегательных (депозитных сертификатов), в соответствии с которыми клиенты банка имеют право получить вклады и начисленные по ним проценты по срочному банковскому договору по окончании срока действия договора. При этом досрочное возвращение данного вклада и начисленных процентов по этому вкладу возможно исключительно в случае, когда это предусмотрено условиями договора банковского срочного вклада.

С целью защиты интересов вкладчиков, которые не требуют возврата суммы срочного вклада с окончанием срока, и предупреждения злоупотреблений со стороны банков, которые заинтересованы и в дальнейшем сотрудничать с клиентом на условиях более выгодных для банка, договор банковского вклада будет считаться продленным только на условиях вклада до востребования. То есть, пролонгация договора на условиях срочного вклада возможна только при личном перезаключении договора вкладчиком.