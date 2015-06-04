Глава UniCredit в Украине переходит в российскую "дочку"

Глава правления украинской дочерней структуры международной финансовой группы UniCredit Грациано Камели c 1 июля покидает свой пост, сообщили УНИАН в пресс-службе банка.

По информации пресс-службы, Камели займет пост главного директора по операционным вопросам в российской дочке UniCredit после утверждения в Центробанке РФ.

Также сообщается, что кандидатура на пост главы правления украинского UniCredit Bank будет объявлена в ближайшее время.

Напомним, в мае Служба безопасности Украины провела обыски в помещениях UniCredit Bank в Киеве на предмет возможного финансирования терроризма клиентами банка, но впоследствии вернула все изъятые документы.

UniCredit Bank - объединенная структура, образованная в результате слияния дочерних банков UniCredit Group в Украине, «УниКредит Банка» и «Укрсоцбанка».

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В декабре 2013 года был завершен процесс интеграции банков, объединенный банк продолжает работу под названием UniCredit Bank и входит в группу крупнейших финучреждений Украины по объему активов.