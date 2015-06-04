Проект бюджетной резолюции-2016: рост экономики на 2%, курс гривни 22,5 за доллар

Об этом говорится в проекте постановления Верховной Рады Украины об основных направлениях бюджетной политики на 2016 год.

Проект постановления подан главой Бюджетного комитета парламента Андреем Павелко и опубликован на сайте парламента.

«Основные направления бюджетной политики на 2016 год разработаны в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Коалиционным соглашением, стратегией президента «Украина-2020», Программой деятельности Кабинета Министров Украины и основываются на положениях программ сотрудничества с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми организациями», - говорится в проекте постановления.

Основными прогнозными макропоказателями экономического и социального развития Украины на 2016 год, согласно документу, определены: рост ВВП на уровне 2%, индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) – на уровне 9%, индекс цен производителей (декабрь к декабрю) – на уровне 12%, обменный курс гривны к доллару США – 22,5 грн за доллар в среднем за год, номинальный ВВП – 2,1 трлн грн.

Уровень безработицы, согласно проекту Бюджетной резолюции, составит 9,9% по итогам года.

«Указанные основные прогнозные макропоказатели могут быть уточнены в соответствии с изменениями социально-экономической ситуации в 2015 году, а также с учетом внутренних и внешних рисков. В случае принятия Кабинетом Министров Украины решения об уточнении основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2016 год, уточненные показатели будут учитываться при подготовке проекта Государственного бюджета Украины на 2016 год», - говорится в проекте парламентского постановления.

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Как сообщал УНИАН, прогнозы правительства и международных финансовых организаций базируются на том, что 2016 год станет для Украины годом экономического роста – на уровне 1-2%.

В то же время, в марте Кабинет министров Украины предложил три сценария развития экономики Украины, в первую очередь, в 2015 году, и допустил по наиболее пессимистическому сценарию падение экономики на 11,9% при инфляции в 42,8%. Оптимистические сценарии предполагают падение экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%. Номинальный ВВП составит 1,85 трлн грн по наиболее оптимистическому сценарию и 1,79 трлн грн - по пессимистическому.

Также в правительстве спрогнозировали замедление темпов падения экономики страны в 2016 и 2017 годах даже по пессимистическому сценарию до 7% и 3%, соответственно, при прогнозных показателях инфляции: по пессимистическому сценарию в 16,4% в 2016 году и 9,7% в 2017-м.