Российский рубль обвалился до 2-месячного минимума

Курс доллара к рублю поднялся выше 55 рублей, обновив 2-месячный максимум (с 7 апреля текущего года), передает ПРАЙМ.

Согласно данным Московской биржи, курс доллара расчетами "завтра" вырос на 0,5 рубля - до 54,8 рубля и уже поднимался до 55,08 рубля (7 апреля 2015 года достигал 55,81 рубля), евро прибавил 0,53 рубля - вырос до 61,68 рубля.

Читайте такжеРоссийский рубль обвалился из-за боевых действий на востоке УкраиныОбвал рубля происходит на фоне падения цен на нефть. Так, с начала торгов 4 июня стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь Brent опустилась на 0,11% - до 63,73 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть WTI на 0,1%, до 59,58 доллара за баррель.

3 июня фьючерсы на Brent подешевели на $1,13 до $64,36 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $1,06, до $60,20.