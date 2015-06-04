Нацбанк рассчитывает на 36 миллиардов гривень прибыли в этом году

Национальный банк Украины рассчитывает в 2015 году получить не менее 35,877 млрд грн прибыли, которая будет подлежать перечислению в государственный бюджет в 2016 году.

Об этом говорится в заключении комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета по результатам рассмотрения правительственного проекта постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2016 год.

Читайте такжеПроект бюджетной резолюции-2016: рост экономики на 2%, курс гривни 22,5 за доллар

Согласно документу, Национальный банк в рамках Бюджетного кодекса предоставил парламенту прогнозные монетарные показатели и показатели валютно-курсовой политики на 2016 год, а также информацию о части прогнозируемой прибыли к распределению за 2015 год, которая будет подлежать перечислению в государственный бюджет в 2016 году (35,877 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, госбюджет Украины на 2015 год обязывает Национальный банк перечислить в казну не менее 60 млрд грн своей прибыли за 2014 год.

Норма отчислений прибыли НБУ в госбюджет почти в 3 раза превышает показатель предыдущего года на уровне 22,807 млрд грн.