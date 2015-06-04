России нельзя рассчитывать, что экспорт вытянет ее экономику - глава Центробанка РФ

России нельзя рассчитывать на то, что экспорт вытянет ее экономику — она будет недополучать от экспорта, как минимум, 150-170 миллиардов долларов в год, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, передает РИА «Новости».

По ее словам, внешние условия остаются неблагоприятными. «Цены на нефть выросли, но даже при их стабилизации на нынешнем уровне они будут в полтора раза ниже средних за последние пять лет», — сказала Набиуллина, отметив снижение цен и на другие традиционные товары российского экспорта. «Поэтому рассчитывать на то, что экспорт будет вытягивать нашу экономику, не стоит», — сказала она.

Читайте такжеЕвросоюз намерен продлить санкции против России до конца января 2016 года – СМИНабиуллина также заявила, что российские банки и компании до конца текущего года должны выплатить по внешнему долгу порядка $40 млрд. «По нашим оценкам, в оставшуюся часть года, за вычетом внутригрупповых платежей крупных компаний, платежи по долгу составят около $40 млрд. Это - примерно в два раза ниже темпов погашения внешних долгов в прошлом году. На наш взгляд, такой уровень платежей по внешнему долгу наша экономика может пройти относительно спокойно», — пояснила глава ЦБ.

Набиуллина также заявила о сохраняющихся рисках для российской экономики.