Порошенко рассказал, что помогло Украине избежать дефолта

Порошенко выступает в парламенте с ежегодным посланием / Фото УНИАН

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в своем обращении к парламенту.

«Масштабная макрофинансовая помощь со стороны МВФ и других международных организаций, государств Евросоюза, США и других стран: свежий пример - решение стран Большой семерки поддержать Украину в вопросе реструктуризации ее внешних долгов, все это вместе с непростыми и не очень популярными решениями и эффективными действиями всех ветвей власти позволили избежать дефолта, который казался неизбежным, стабилизировать макроэкономическую ситуацию и без задержек выплачивать зарплаты и пенсии, замедлить падение экономики, преодолеть панику на валютном рынке», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Украина и ключевой кредитор страны Международный валютный фонд согласовали четырехлетнюю программу сотрудничества общим объеме 17,5 млрд долл. Это программа дает Украине доступ еще к 7,5 мрлд долл. кредитной помощи со стороны других международных организаций. Кроме того, свои программы кредитования Украине предоставили Евросоюз и США. В частности, в январе текущего года Еврокомиссия согласовала пакет финансовой помощи Украине в объеме 1,8 млрд долл. Правительство США готово предоставить Украине государственные гарантии в объеме 2 млрд долл., из которых 1 млрд долл. уже был предоставлен нашей стране в мае.

В то же время, кредитная помощь, предоставленная Украине, не является достаточной для восстановления экономики. По расчетам правительства, Украина в ближайшие 4 года должна выплатить по внешним и внутренним долгам порядка 47 млрд долл. До конца 2015 года страна потратит на обслуживание госдолга порядка 90 млрд грн.