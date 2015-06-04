Дефицит госбюджета-2016 не должен превышать 3% ВВП - проект бюджетной резолюции

Дефицит государственного бюджета на 2016 год не должен превышать 3% ВВП, при этом объем государственный гарантий, который может быть предложен реальному сектору экономики в качестве обеспечения кредитов, не должен превышать 5% общего объема доходов бюджета. Об этом говорится в проекте постановления Верховной Рады Украины об основных направлениях бюджетной политики на 2016 год.

Проект постановления подан главой Бюджетного комитета парламента Андреем Павелко и опубликован на сайте парламента.

«Обеспечить сбалансированность и стойкость бюджетной системы путем, в том числе, удержания предельного объема дефицита государственного бюджета в границах 3%, а также путем установления предельного размера предоставляемых государственных гарантий на бюджетный период в объеме не более 5% доходов общего фонда госбюджета для кредитования инвестиционных, инновационных и инфраструктурных проектов развития, имеющих стратегическое значения для развития экономики страны», - говорится в документе.

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Как сообщал УНИАН, госбюджет Украины на 2015 год предполагает доходы на уровне 502,260 млрд грн, расходы - 566,870 млрд грн, предельный объем дефицита в размере 75,820 млрд грн, или 4,1% ВВП, потолок госдолга на уровне 1,394 трлн грн. Объем госгарантий в 2015 году определен на уровне 20-25 млрд грн.