Гривня установилась на уровне 21,05 за доллар
12:15, 04 июня 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,58/23,70 грн/евро
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 21,0428 грн/долл. / Фото dt.ua
В четверг, 4 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 20,99/21,05 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,58/23,70 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3810/0,3830 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 11:30 установился на уровне 21,0428 грн/долл., к этому часу заключено 16 сделок на сумму 13 млн долл.
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