Порошенко назвал условия снятия экономической блокады с оккупированных территорий

Украина готова восстановить все экономические связи с Донецкой и Луганской областью, однако существующие сегодня ограничения для оккупированных территорий будут сохранены вплоть до восстановления украинскими властями контроля над внешней границей с Россией.

Об этом Порошенко заявил во время выступления с ежегодным посланием к Верховной Раде «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2015 году».

«Мы стремимся и готовы хоть сегодня восстановить все экономические связи с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, снять все внутренние барьеры и ограничения для людей и товаров, но при условии, что Украина восстановит контроль над внешней границей", - сказал Порошенко.