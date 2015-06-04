Порошенко назвал условия снятия экономической блокады с оккупированных территорий
12:47, 04 июня 2015Финансы
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Украина сохранит экономические ограничения для оккупированного Донбасса до установления контроля над внешней границей с РФ
REUTERS
Украина готова восстановить все экономические связи с Донецкой и Луганской областью, однако существующие сегодня ограничения для оккупированных территорий будут сохранены вплоть до восстановления украинскими властями контроля над внешней границей с Россией.
Об этом Порошенко заявил во время выступления с ежегодным посланием к Верховной Раде «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2015 году».
«Мы стремимся и готовы хоть сегодня восстановить все экономические связи с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, снять все внутренние барьеры и ограничения для людей и товаров, но при условии, что Украина восстановит контроль над внешней границей", - сказал Порошенко.
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