Президент предлагает правительству ускорить повышение зарплат и пенсий

Президент Украины Петр Порошенко предлагает правительству ускорить индексацию зарплат и пенсий, однако сделать это так, чтобы не спровоцировать гиперинфляцию.

Об этом он заявил во время выступления с ежегодным посланием к Верховной Раде «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2015 году».

«Мы уже получили некоторые дополнительные поступления в бюджет, частично инфляционного происхождения, частично благодаря детенизации. Прошу правительство ускорить хотя бы на несколько месяцев индексацию зарплат и пенсий, - сказал Порошенко. – Но сделать это надо аккуратно, так чтобы не спровоцировать, как это бывало ранее, гиперинфляцию».

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При этом Порошенко отметил, что правительство может подумать о том, чтобы повысить порог облагаемых налогом пенсий. «Следует обдумать и просчитать возможность повышения порога пенсий, с которого начинается их налогообложение, - сказал президент. – Также нужно выполнить все требования закона о прекращении начисления любых спецпенсий с 1 июня текущего года для депутатов, министров, судей, прокуроров, таможенников и других чиновников. В-третьих, как можно быстрее нужно принять закон о единых принципах начисления пенсий, и, в-четвертых, дать людям возможность воспользоваться, кроме солидарной - накопительной системой и по их желанию услугами негосударственных пенсионных фондов».

Как сообщал УНИАН, правительство страны рассматривает возможность поэтапного проведения пенсионной реформы, предполагающей единые принципы начисления пенсий по солидарной системе, а также введение практики функционирования негосударственных пенсионных фондов, работа которых будет жестко контролироваться независимыми органами власти.

На текущий момент в Украине насчитывается порядка 13,5 млн пенсионеров. В 2015 году власти в качестве временном меры ввели обязательное налогообложение пенсий, превышающих три прожиточных минимума – свыше 3600 грн.