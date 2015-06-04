Яценюк просит депутатов принять 8 законов, необходимых для выполнения программы МВФ

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства в четверг призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки рассмотреть и принять 8 законов, которые являются частью договоренностей с Международным валютным фондом о финансово-экономической стабилизации страны.

«Сейчас 8 законов, которые необходимо принять для того, чтобы завершить выполнение программы финансово-экономической стабилизации, подписанной между Украиной и Международным валютным фондом, Украиной и Всемирным банком, к сожалению, уже в который раз эти законы не голосуются. Сейчас я поеду в парламент для того, чтобы попытаться убедить членов парламента не просто в общей ответственности, а в необходимости принятия законов», - сказал он.

По словам премьера, указанные законы являются реформаторскими и помогут вывести экономику Украины из финансово-экономического кризиса.

«Законы направлены на такое чудесное слово, оно называется «реформы». Это называется «реформы» - нажимать на кнопку и голосовать за законы, которые подготовлены правительством совместно с мировым финансовым и экспертным сообществом, это те законы, которые нужны для движения страны вперед», - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, в рамках новой программы с Международным валютным фондом, помимо бюджетной децентрализации, предстоят серьезные изменения системы администрирования налогов.

Кроме того, для получения второго транша Международного валютного фонда, помимо проведения переговоров с кредиторами о реструктуризации ряда суверенных долгов, нужно выполнить еще ряд условий и принять ряд законов, в том числе об усилении независимости Нацбанка.

Миссия МВФ в Украине 2 июня заявила, что дальнейшее выполнение программы кредитования экономики Украины со стороны Международного валютного фонда возможно при условии достижения компромисса между Украиной и частными кредиторами в вопросе реструктуризации части государственного долга.