В Украине остается до 15 проблемных банков

В настоящее время Национальный банк Украины признал проблемными 15 банков, которые впоследствии могут пополнить ряды неплатежеспособных финучреждений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам на брифинге заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Андрей Оленчик.

Он напомнил, что в настоящее время фонд выводит с рынка 51 банк, которые Нацбанк признал неплатежеспособными, в том числе 38 банков находятся в стадии ликвидации, а в 13 банках работает временная администрация.

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«Даже не беремся сейчас прогнозировать, сколько банков реально у нас будет в портфеле, например, до конца 2015 года. Разные прогнозы: одни смешные, другие – нет. Сейчас мы в прогнозы играть не будем. Есть определенное количество банков, которые признаны проблемными. Не могу называть эти банки, их приблизительно пятнадцать», - сказал Оленчик.