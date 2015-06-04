Кабмин попытается поднять зарплаты и пенсии во второй половине года

Правительство может принять решение об индексации зарплат и пенсий в соответствии с финансово-экономическими показателями первого полугодия текущего года.

Об этом сообщил журналистам министр социальной политики Павел Розенко после заседания Кабинета министров в четверг.

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«Реальную картину нам даст состояние экономики в первом полугодии, и мы тянуть с этим не будем, мы быстро проанализируем ситуацию, в первую очередь - финансовую ситуацию в стране. Если нам эта ситуация будет давать дополнительные средства, мы сделаем все, чтобы повысить уровень жизни в стране и проиндексировать зарплаты и пенсии», - сказал он.