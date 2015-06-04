Международные резервы России за последнюю неделю мая сократились на $4 миллиарда

Международныерезервы России за прошедшую неделю, с 22 по 29 мая,

составили $356,5 млрд против $360,5 млрд на 22 мая, передает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Центробанка РФ.

Следовательно, международные резервы страны только за неделю сократились на $4 млрд, или на 1,1%.

Читайте такжеРоссии нельзя рассчитывать, что экспорт вытянет ее экономику - глава Центробанка РФМеждународные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.