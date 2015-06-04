Международные резервы России за последнюю неделю мая сократились на $4 миллиарда
17:03, 04 июня 2015Финансы
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Основная причина - углубление экономического кризиса.
Резервы России продолжают сокращаться / Фото УНИАН
Международныерезервы России за прошедшую неделю, с 22 по 29 мая,
составили $356,5 млрд против $360,5 млрд на 22 мая, передает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Центробанка РФ.
Следовательно, международные резервы страны только за неделю сократились на $4 млрд, или на 1,1%.
Читайте такжеРоссии нельзя рассчитывать, что экспорт вытянет ее экономику - глава Центробанка РФМеждународные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
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