Абромавичус: худшее в экономике Украины уже позади

Макропоказатели экономики Украины, достигшие дна в первом квартале 2015 года, в дальнейшем ухудшаться не будут, заявил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на брифинге в Киеве.

«Я считаю, что худшие макроэкономические показатели позади», - сказал он.

Министр отметил, что на данном этапе главным фактором дальнейшей экономической динамики страны является ситуация с военным конфликтом на востоке.

По словам Абромавичуса, в 2016 году при условии деэскалации конфликта Украина сможет достичь экономического роста.

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Как сообщал УНИАН, основной кредитор Украины Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения экономики Украины по итогам года до 9% по сравнению с ранее озвученным прогнозом в 5,5%.

Национальный банк Украины намерен в июне пересмотреть в сторону ухудшения свои прогнозы по ВВП страны и инфляции на этот год.