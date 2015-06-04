Кредиторы требуют от Греции сокращения пенсий и продажи активов - СМИ

В пятистраничном документе, представленном премьер-министру Греции Алексису Ципрасу в Брюсселе в среду, кредиторы - Евросоюз и Международный валютный фонд - попросили Афины снизить расходы на пенсии на 1 процент ВВП, сказали источники, пишет Рейтер.

Они также потребовали, чтобы Афины привлекли 1,8 миллиарда евро - то есть 1 процент ВВП, - повысив налог на добавленную стоимость на ряд товаров - от лекарств до электроэнергии.

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Кредиторы также хотят, чтобы Греция отменила привилегии для пенсионеров с низкими доходами, чтобы сэкономить 800 миллионов евро в 2016 году - если это предложение будет принято, то Ципрасу придется нарушить обещание избегать новых пенсионных сокращений.

Кроме того, согласно предложению кредиторов, Афины должны пообещать приватизировать сетевого оператора ADMIE, несколько крупных портов, телеком OTE и еще несколько компаний в обмен на помощь.

Если это предложение будет принято, ЕС и МВФ намерены выделить 10,9 миллиарда евро из фонда EFSF, чтобы обеспечить нужды Греции в июле и августе, добавили источники.

В то же время председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум сказал, что разногласия между Грецией и ее кредиторами "все еще довольно велики", и что Афины, вероятно, представят альтернативное предложение в ближайшие дни.

Он добавил, что Греция рискует сделать это соглашение невозможным, если исключит слишком много реформ.

В свою очередь президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил в четверг, что переговоры с Грецией немного продвинулись вперед, но недостаточно. Юнкер встретился с Ципрасом поздно вечером в среду.

"Мы добились некоторого прогресса вчера вечером, но неудовлетворительного", - сказал он, выступая на семинаре Европейского центра политической стратегии.

Он сказал, что другие институты, представляющие международных кредиторов Греции - ЕС и МВФ, - не присутствовали на встрече.