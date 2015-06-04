Гривня на межбанке завершила четверг чуть ниже 21 за доллар

В четверг, 4 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,99/21,04.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,6640/23,7160, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3780/0,3790.

Читайте такжеНацбанк продлил большинство валютных ограничений до сентября

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,0137 грн/долл., к этому часу заключено 497 сделок на сумму 461,18 млн долл.