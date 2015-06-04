Рубль из-за действий боевиков на Донбассе и дешевой нефти рухнул ниже 56 за доллар

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже сегодня вырос на 1,75 рубля до 56,05 рубля, сообщает ТАСС.

Курс евро взлетел на 1,95 рубля до 63,1 рубля, поднявшись до этого уровня впервые с 1 апреля.

Рубль за последние две недели потерял более 10% как к доллару, так и к евро.

Отметки 55 руб. за доллар и 62 руб. за евро снова пробиты и риски усиления падения рубля пока сохраняются, считает эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин.

"Основными причинами снижения российской валюты сейчас являются: усиление напряженности в Украине, снижение нефтяных котировок и действия ЦБ РФ", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, утром 3 июня российские террористы начали массированное наступление на украинские позиции, сильнейший удар был нанесен в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка, неподалёку от Донецка.

Боевики в районе Марьинки и Красногоровки осуществили около 40 обстрелов с применением тяжелого вооружения.

Как сообщил советник президента Украины, волонтер Юрий Бирюков на своей странице в Facebook, 3 июня в районе Марьинки в результате боев погибли 2 украинских бойцов, 30 - ранены.

После 18 часов 3 июня ситуация в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка Донецкой области стабилизировалась, украинские военные находятся на своих позициях, и над Марьинкой развевается государственный флаг Украины.