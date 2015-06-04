Выплаты 18 тысячам вкладчиков "Дельта Банка" на 3 миллиарда хотят заморозить

Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен «заморозить» выплаты 18 тысячам вкладчиков «Дельта Банка» на общую сумму около 3 млрд грн на 2-3 месяца для проверки этих вкладов на предмет незаконного «дробления», сообщил журналистам заместитель директора-распорядителя фонда Андрей Оленчик на брифинге.

Он отметил, что фонд начнет выплаты вкладчикам «Дельта Банка» с 11 июня, при этом, по предварительным оценкам фонда, объем «дробления» крупных вкладов в банке на более мелкие накануне введения временной администрации составляет около 3 млрд грн, и речь идет о счетах 18 тысяч вкладчиков.

«Нам нужно 2-3 месяца, чтобы поставить все точки над «і» по этим вкладчикам. Если эти операции проводились в пределах здравого смысла, в пределах закона, а не ночью, когда предприятие в последнюю ночь перед введением временной администрации массово выдавало материальную помощь своим работникам на их счета. Если речь идет не о таких схемах, то дайте нам немного времени разобраться, и если люди вели себя в пределах здравого смысла, эти вклады будут разблокированы», - сказал Оленчик.

Напомним, Фонд гарантирования оценивает объем «дробления» вкладов в неплатёжеспособных банках, которые он в настоящее время выводит с рынка, без учета «Дельта Банка», в 5 млрд грн. Возмещение по таким вкладам не выплачивается, и фонд обращается с заявлениями в правоохранительные органы.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины признал неплатежеспособным входящий в группу крупнейших «Дельта Банк» 2 марта, в результате чего Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в банк временную администрацию до 2 июня, а затем продлил ее работу до 2 сентября.

Ранее НБУ, учитывая системное значение «Дельта Банка», обсуждал с Министерством финансов планы реструктуризации банка и возможного участия государства в его рекапитализации. Но, учитывая неудовлетворительное состояние активов банка и отказ Минфина от его национализации, Нацбанк был вынужден принять решение о признании банка неплатежеспособным.

«Дельта Банк» работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка являются бизнесмен Николай Лагун – 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.