Япония намерена контролировать использование средств, предоставленных правительству Украины - посол

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом посол Японии в Украине Шигеки Суми сказал сегодня на брифинге в Киеве.

"Япония готова направить экспертов в Украину для того, чтобы убедиться, что все наши средства используются должным образом в определенное время", - подчеркнул Суми.

По его словам, если представители японского правительства выявят факты использования предоставленных средств не по назначению или нарушения при их освоении, то власти Японии потребует вернуть средства.

Читайте такжеG-7 будет сохранять санкции до мирного разрешения ситуации на востоке Украины - посол Японии Суми также отметил, что с правительством Украины достигнута договоренность о привлечении независимой международной компании для мониторинга и контроля за процессом использования предоставленных средств.

Как сообщал УНИАН, правительство Японии приняло решение предоставить Украине помощь в размере около 1,5 млрд долл., в рамках которого будет предоставлен кредит объемом 1,1 млрд долл. для модернизации Бортнической станции аэрации (БСА) в Киеве.