Официальный курс держится вблизи 21 гривни за доллар

08:52, 05 июня 2015
Финансы
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Украинская валюта заметно укрепилась на этой неделе.

REUTERS

Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 2101.3713 (4 июня – 2100.5961);

100 евро – 2378.1219 (4 июня – 2338.8037);

10 российских рублей – 3.8213 (4 июня – 3.9590).

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Как сообщал УНИАН, в четверг, 4 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,99/21,04. 

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