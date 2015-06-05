Официальный курс держится вблизи 21 гривни за доллар

Украинская валюта заметно укрепилась на этой неделе.

Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 долларов США – 2101.3713 (4 июня – 2100.5961); 100 евро – 2378.1219 (4 июня – 2338.8037); 10 российских рублей – 3.8213 (4 июня – 3.9590). Читайте такжеНацбанк рассчитывает на 36 миллиардов гривень прибыли в этом году Как сообщал УНИАН, в четверг, 4 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,99/21,04.

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