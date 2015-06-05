Официальный курс держится вблизи 21 гривни за доллар
08:52, 05 июня 2015Финансы
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Украинская валюта заметно укрепилась на этой неделе.
REUTERS
Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 долларов США – 2101.3713 (4 июня – 2100.5961);
100 евро – 2378.1219 (4 июня – 2338.8037);
10 российских рублей – 3.8213 (4 июня – 3.9590).
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Как сообщал УНИАН, в четверг, 4 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,99/21,04.
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