В России "дочки" иностранных банков и розничные игроки резко сократили свои сети

В России в рамках оптимизации расходов банки активно сокращают количество офисов. За первые четыре месяца этого года они превысили объем сокращения за весь прошлый год, закрыв более 5% отделений. Основной вклад в эту статистику внесли "дочки" иностранных банков и розничные игроки, пишет "Коммерсант".

О том, что масштаб сокращения сети банковских отделений в этом году стал гораздо серьезнее, чем в прошлом, на Банковском конгрессе в Санкт-Петербурге сообщил предправления Юникредит-банка Михаил Алексеев. "В этом году банки намного масштабнее оптимизируют свои сети, чем в прошлом: за четыре месяца этого года банковский сектор сократил сеть на 5%, и это больше, чем за весь прошлый год",— сообщил он. По данным ЦБ, на 1 мая этого года по всей России было зарегистрировано 39,47 тыс. банковских отделений различного типа. За 2014 год количество отделений сократилось на 3,7% — с 43,23 тыс. до 41,6 тыс.

Читайте такжеG-7 будет сохранять санкции до мирного разрешения ситуации на востоке Украины - посол Японии Оптимизация расходов за счет сокращения издержек на аренду офисов и персонал — абсолютно логичное поведение банков в кризис, однако на этот раз оно более серьезное, чем в 2008-2009 годах, отмечает зампред Абсолют-банка Татьяна Ушкова. "Банки более резко сокращают сети из-за спада необеспеченного розничного кредитования, которое сжимается сильнее, чем в 2008-2009 годах",— отмечает она.

В этот кризис большинство "дочек" иностранных банков пересматривают свою стратегию на российском рынке и также сокращают издержки за счет расходов на сеть и персонал.

Между тем, основной пик оптимизации уже пройден, считают участники рынка.