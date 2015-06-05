НБУ решил ликвидировать неплатежеспособный банк "Надра" Фирташа

Национальный банк Украины 4 июня принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Надра» по предложению Фонда гарантирования вкладов физлиц, сообщается на сайте НБУ.

Нацбанк напомнил, что за период действия временной администрации в банке «Надра» вкладчикам было выплачено 2 млрд грн, еще 1,8 млрд грн фонд планировал выплатить вкладчикам в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банк «Надра» 6 февраля на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным, а впоследствии продлил время работы временной администрации до 5 июня.

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Банк «Надра» работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу крупнейших по объему активов. Основным владельцем банка является структура Group DF Дмитрия Фирташа, компания Centragas Holding AG (89,9659% акций банка, Австрия).

В 2014 году банк получил 1,041 млрд грн убытка, в то время как 2013 год банк завершил с прибылью 2,374 млн грн.