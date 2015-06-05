МВФ призвал ФРС отложить повышение ключевой ставки до 2016 года

ФРС США должна отложить повышение ключевой ставки до первой половины 2016 года, до тех пор, пока не появятся признаки роста зарплат и инфляции, говорится в ежегодном докладе Международного валютного фонда об экономике, передает Reuters.

Некоторые регуляторы американского центробанка также требуют отложить повышение ставки до тех времен, когда восстановление экономики станет более очевидным. Пока экономические данные США рисуют неоднородную картину, а ВВП страны сократился на 0,7 процента в первом квартале.

"Основываясь на макроэкономическом прогнозе миссии и исключая позитивные сюрпризы для роста и инфляции, повышение ставки следует перенести на первую половину 2016 года", - считает фонд.

Читайте такжеСанкции не достигли цели изменить курс РФ, но они заставляют ее платить цену за действия в Украине - ПайферГлава ФРС Джанет Йеллен утверждает, что восстановление экономики идет своим чередом, и банк планирует повысить ставку в этом году. Однако другие регуляторы высказывают опасения по поводу роста.

МВФ прогнозирует, что пристально отслеживаемый ФРС показатель инфляции, личные потребительские расходы, достигнет 2-процентного ориентира банка только в середине 2017 года.

"Более позднее повышение ставки может подразумевать более быстрые темпы ее роста после повышения и может стать причиной небольшого превышения заданного среднесрочного ориентира инфляции (возможен подъем до 2,5 процента), - отметил фонд. - Однако перенос повышения ставки обеспечит полезную страховку против риска дефляции, крутого поворота политики и возвращения к нулевым ставкам".