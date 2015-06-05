Банк "Надра" с 2009 года находился на подушке искусственного дыхания – директор-распорядитель ФГВФЛ

Об этом 4 июня заявил на пресс-конференции директор распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Константин Ворушилин, говоря о причинах проблем в банке «Надра». «То, что там очень много нечистоплотности со стороны бывших акционеров (до 2009 года) – это 100%» - сказал глава ФГВФЛ.

«Мы создали в банке «Надра» группу, которая занимается этими проблемами. Моя точка зрения, что банк «Надра», начиная с 2009 года находился на подушке искусственного дыхания, так сказать был не живой и спасать его в принципе не надо было» - сказал Ворушилин.

По словам директора-распорядителя ФГВФЛ, проблемой является отсутствие залогов по рефинансированию, полученному банком «Надра» при предыдущем руководстве и владельцах банка, в частности Игоре Гиленко и братьях Сегаль. «Мы сейчас выплатим больше 3,5 млрд.грн. вкладчикам банка. Эта сумма должна быть обеспечена активами, которые предоставляли в свое время в качестве залогов Игорь Гиленко и братья Сегаль. Поэтому мы сейчас плотно этим занимаемся и поднимаем все документы, которые есть на балансе для того, чтобы как-то добраться до этих активов, что бы из этих активов получить хоть какие-то деньги и компенсировать те деньги, которые мы выплатим вкладчикам» - сказал Ворушилин. «Прошло уже 5-6 лет, нужно поднимать очень большой пласт. Были формальные выдачи кредитных средств, вроде как правильно все оформлено, но залога как такового там нет. Просто украдены активы. Здесь еще не паханое поле деятельности как для нас (ФГВФЛ), так и для прокуратуры. Без их помощи мы не доберемся до этих господ, которые погрели руки очень хорошо».

В отношении рефинансирования, полученного банком «Надра», когда его владельцем был уже Дмитрий Фирташ, Константин Ворушилин сообщил: «Рефинанс, который брался новыми акционерами – по нему залоги все на месте. Их с лихвой хватает перекрыть те заимствования, которые делались. Все эти залоговые активы пойдут на погашение рефинансирования НБУ».

Как известно, глава правления банка «Надра» Игорь Гиленко находится в розыске в связи с финансовыми злоупотреблениями.

В частности, Гиленко подозревается в организации присвоения 6.4 млрд. гривен рефинансирования, выделенного банку «Надра» в 2008 году.

Как сообщала неоднократно «Украинская правда», Гиленко действовал в интересах братьев Сегаль, которые были основными акционерами банка «Надра» до 2009 года.