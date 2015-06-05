Проблемы банка "Надра" начались вследствие деятельности руководства во главе с Гиленко до 2009 года - НБУ
Национальный банк Украины 4 июня принял решение об отзыве банковской лицензии и начале ликвидации неплатежеспособного банка Надра.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
В НБУ подчеркивают, что проблемы у банка начались вследствие рисковой деятельности акционеров и рукоовдства банка во главе с Игорем Гиленко в период до финансового кризиса 2008-2009 годов, а решение о выведении банка из процедуры временной администрации в 2011 году было принято преждевременно.
Вклады в пределах гарантированной Фондом суммы в 200 тыс. гривен имели 99% всех вкладчиков банка. Общая сумма возможного возмещения вкладчикам банка Надра по состоянию на 1 мая 2015 года составляла 3,8 млрд грн.
Как сообщал «Минфин» ранее, ФГВФЛ ввел временную администрацию в банк на три месяца – до 5 мая, а затем продлил ее работу еще на месяц – до 5 июня. Выплаты вкладчикам начались с 21 апреля.
Банк «Надра», основанный в 1993 году, входит в Group DF, которая принадлежит Дмитрию Фирташу.
Ранее, до 2009 года, основным владельцами банка «Надра» являлись братья Сегаль и председатель правления банка Игорь Гиленко.
Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 января 2015 года по размеру общих активов банк занимал 11-е место (35,878 млрд грн) среди 158 действовавших в стране банков.