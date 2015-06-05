Гривня на межбанке держится вблизи 21 за доллар
12:57, 05 июня 2015Финансы
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Евро на межбанковском рынке сейчас стоит 23,72 гривни.
Гривня демонстрирует стабильность / Фото УНИАН
В пятницу, 5 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,02/21,05.
Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,65/23,72, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3740/0,3750.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,0521 грн/долл., к этому часу заключено 45 сделок на сумму 25,99 млн долл.
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