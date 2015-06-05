Президент заявляет о печатании фальшивых гривень на оккупированных территориях

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о печатании фальшивых гривень на оккупированных территориях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

“У нас есть первые образцы изготовленных фальшивых гривень на территории Донецка. И мы тоже должны защитить финансово-банковскую систему Украины”, - отметил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что на оккупированных территориях финансово-банковская система возобновит функционирование тогда, когда боевики перестанут грабить банки и когда государственный регулятор сможет осуществлять регуляцию деятельности банков согласно украинскому законодательству, а также когда боевики перестанут печатать фальшивые деньги.