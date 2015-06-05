Президент заявляет о печатании фальшивых гривень на оккупированных территориях
13:58, 05 июня 2015Финансы
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“У нас есть первые образцы изготовленных фальшивых гривень на территории Донецка. И мы тоже должны защитить финансово-банковскую систему Украины”, - отметил Порошенко
Мы должны защитить финансово-банковскую систему - Порошенко / twitter.com/poroshenko
Президент Украины Петр Порошенко заявляет о печатании фальшивых гривень на оккупированных территориях.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.
“У нас есть первые образцы изготовленных фальшивых гривень на территории Донецка. И мы тоже должны защитить финансово-банковскую систему Украины”, - отметил Порошенко.
Глава государства подчеркнул, что на оккупированных территориях финансово-банковская система возобновит функционирование тогда, когда боевики перестанут грабить банки и когда государственный регулятор сможет осуществлять регуляцию деятельности банков согласно украинскому законодательству, а также когда боевики перестанут печатать фальшивые деньги.
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