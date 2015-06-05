S&P заявляет о росте рисков региональных дефолтов в России
У российских регионов не остается иного выбора, кроме как наращивать дефициты бюджетов и долги.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services отмечает рост рисков региональных дефолтов в России.
Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на доклад рейтингового агентства.
«Это отражено в наших, преимущественно негативных, рейтинговых действиях, произведенных в последние 18 месяцев. Указанные действия стали следствием слабого экономического роста и замедления роста прибыли в корпоративном сегменте и номинальных доходов населения, что ограничивает поступления по основным региональным налогам — налогу на прибыль и НДФЛ», — убежден кредитный аналитик агентства Карен Вартапетов.
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В докладе отмечается, что у регионов фактически не остается иного выбора, кроме как наращивать дефициты бюджетов и долги, в связи с тем что власти не могут пойти на снижение социальных расходов.
Ранее сообщалось, что около 20 регионов России столкнулись с перспективой объявить дефолт.