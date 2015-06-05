У Гонтаревой хотят упростить покупку и создание банков для европейских инвесторов

Об этом написал директор департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Леонид Антоненко на своей странице в социальной сети Facedook, комментируя новую редакцию нормативного документа, регулирующего правила покупки банков, их создания и капитализации, спасения в ходе временной администрации, назначения в банки руководителей, получения банковских лицензий.

По информации Антоненко, НБУ не будет требовать нострификацию (легализацию в Украине) дипломов, полученных в университетах Евросоюза, подтверждения украинскими аудиторами заключений аудиторов из ЕС, а также будет получать от европейских публичных компаний проверенную аудиторами отчетность только за последний год, а не за 4 года, как это было ранее.

Представитель НБУ сообщил, что европейские публичные компании и компании, имеющие инвестиционный уровень кредитного рейтинга, присвоенного ведущими рейтинговыми агентствами мира, получат возможность воспользоваться множеством других предусмотренных для них исключений из общего регуляторного режима.

Одновременно, как отметил Антоненко, для остальных поднадзорных субъектов этот режим меняется кардинальным образом, часто в сторону ужесточения.

«Это наш посильный вклад в движение Украины в сторону Европы, сделанный на основе буквы и духа Соглашения об ассоциации с ЕС. Подробнее об этих изменениях – после заседания правления НБУ, на котором они будут утверждаться», – написал он.

Как сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) за апрель 2015 год сократилась на 2,5 п.п. – до 30,5%, с начала года – на 4,5 п.п.

Количество банков с иностранным капиталом в Украине за апрель сократилось на один – до 45 учреждений, в том числе количество банков со 100% иностранным капиталом не изменилось и составляет 19.

В 2014 году доля иностранного капитала в украинской банковской системе сократилась на 1,5 п.п. – до 32,5%.