ЕБРР ухудшил прогноз падения экономики Украины до 9%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер на пресс-конференции.

«Да, мы недавно обновили свой прогноз. Цифры такие же, как у МВФ», - сказал он, отвечая на вопрос о том, собирается ли ЕБРР пересматривать свои прогнозы вслед за Международным валютным фондом. «Да, минус 9% (падение ВВП)», - добавил он.

Напомним, основной кредитор Украины Международный валютный фонд по итогам последней миссии в Киеве в мае этого года ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2015 году до 9% при инфляции на уровне 46% по сравнению с прежним прогнозом по падению ВВП на 5,5% при инфляции в 27%.

Согласно ранее обнародованным последним прогнозам Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития, ВВП Украины в 2015 году упадет на 7,5%.

Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%.

Национальный банк в последнем прогнозе высказал ожидания, что ВВП Украины в 2015 году упадет на 7,5%.

Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины в первом квартале 2015 года по сравнению с первым кварталом 2014 года (в постоянных ценах 2010 года) составило 17,6%, по сравнению с четвертым кварталом 2014 года и с учетом сезонного фактора - на 6,5%.