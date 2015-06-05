Годовая инфляция в Украине замедлилась до 58,4%

Инфляция в Украине в мае 2015 года, без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции, замедлилась до 2,2% по сравнению с апрелем, а с начала года - за январь-май - показатель инфляции составил 40,1%, говорится на сайте Государственной службы статистики.

По информации Госстата, в годовом выражении (против мая 2014 года) инфляция незначительно замедлилась до 58,4% против 60,9%, зафиксированных в апреле против апреля 2014 года.

Согласно приведенным данным, в мае по сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожали овощи - на 12%, яйца – на 9,7%, фрукты – на 9,5%, горячая вода и отопление – на 7,4%.

В годовом выражении, к маю 2014 года, цены на природный газ выросли в 5,5 раза, на подсолнечное масло - в 2 раза, на фрукты - в 1,9 раза, безалкогольные напитки- в 1,8 раза.

Снижение цен в мае к апрелю зафиксировано на сахар - на 6,7%, на транспортные средства – 3,9%, в то время как в годовом выражении снижение цен не зафиксировано ни на одну из групп потребительских товаров и услуг.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в апреле 2015 года по сравнению с мартом ускорилась до 14% с 10,8%. В годовом выражении (против апреля 2014 года) инфляция ускорилась до 60,9% с 45,8%, зафиксированных в марте этого года против марта 2014 года.

По итогам 2014 года (декабрь к декабрю) потребительские цены в Украине выросли на 24,9%, в 2013 году - на 0,5%.

Кабинет министров Украины рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году: пессимистический с падением ВВП на 11,9% при инфляции 42,8%, и два более оптимистичных сценария с падением экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%.

Национальный банк Украины прогнозирует на 2015 год падение ВВП на 7,5% при инфляции 30%.