ЕБРР выпустит облигации в гривне в сентябре-октябре

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует провести в Украине первый выпуск облигаций для привлечения средств в национальной валюте в сентябре-октябре этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

«Планируется, что мы будем готовы к выпуску облигаций в гривне в сентябре-октябре. Это будет начало осени. Есть понимание с обеих сторон», - сказал он.

Малиж подчеркнул, что размещение гривневых облигаций даст возможность ЕБРР привлечь ресурсы для кредитования в национальной валюте, что особенно актуально для коммунальных предприятий, получающих доходы в гривне.

По словам представителя ЕБРР, помимо законодательной среды, для проведения таких операций необходимы определенные рыночные условия.

Не уточняя объема выпуска, Малиж сообщил, что, скорее всего, будет несколько небольших выпусков, а не один крупный выпуск, и объемы соответствующих эмиссий облигаций будут зависеть от объема инвестиционных проектов, под которые таким образом будут привлекаться ресурсы.

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Как сообщал УНИАН, в 2013 году ЕБРР заявил о намерении предоставить Украине 25-30% от общего объема финансирования в гривне, для чего банк планировал привлекать ресурсы в национальной валюте посредством публичного размещения облигаций.

Впоследствии при участии специалистов ЕБРР был разработан законопроект, позволяющий международным финансовым организациям выпускать облигации в гривне, который был принят парламентом и вступил в действие в июле 2013 года.

Национальный банк своим постановлением в мае 2014 года разрешил ЕБРР кредитование украинских предприятий в гривне, а после в июне - открытие в банках текущих счетов в иностранной валюте в гривнях для международных финансовых организаций.