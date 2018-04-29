Баланс недели: президентское послание Раде, Бюджетная резолюция и обещания Нацбанка

Заявка на положительную динамику развития страны стала лейтмотивом всех публичных выступлений первых лиц государства, которых на минувшей неделе было предостаточно. О том, что стране нужен мир, стабильность и процветание – без эскалации войны с Россией, но с посильной помощью Запада, говорили все – президент в своем послании Верховной Раде, премьер в ходе встречи с послами стран «Большой семерки» на Яворовском полигоне, ключевые министры экономического блока правительства и депутаты Верховной Рады.

По мнению властей, экономика Украины уже достигла дна, и поэтому излишне пессимистические прогнозы на 2015 и 2016 годы не вполне уместны. Даже ключевой кредитор страны – Международный валютный фонд, выдавший на минувшей неделе свой прогноз падения украинской экономики в 2015 году на уровне 9%, отметил признаки стабилизации ситуации в Украине. «Власти заинтересованы обеспечивать финансовую консолидацию и продвижение реформ в энергосекторе, включая дальнейшую корректировку тарифов на энергоносители, направленную на ликвидацию убытков НАК «Нафтогаз Украины», уменьшение энергопотребления и содействие энергонезависимости страны», - отметил Николай Георгиев, глава миссии МВФ, работавшей в Киеве с 12 по 1 июня.

О стабилизации говорили на минувшей неделе и в парламенте. Бюджетный комитет Верховной Рады представил проект Бюджетной резолюции, на основе которой правительство должно сверстать бюджет 2016 года. Основные макропрогнозы документа: рост экономики - 2%, инфляция – 9%, дефицит бюджета -3% и среднегодовой курс гривни – не выше 22,5 грн за доллар. Достичь желаемой динамики власти предлагают путем широкой децентрализации, дерегуляции и демонополизации рынков.

Причем такие прогнозы обоснованы. Государственная служба статистики обнародовала показатель инфляции в Украине: в мае он замедлился по сравнению с апрелем в 7 раз – до 2,2%. В годовом выражении (май - к маю 2014 года) инфляция также замедлилась до 58,4% против 60,1% (апрель к апрелю). Снижение показателя роста цен стало возможным вследствие стабилизации тарифов на газ и коммунальные услуги.

Президент дал времени до осени

Заявленные ориентиры наряду с необходимостью эффективной борьбой с коррупцией стали основой экономической части ежегодного послания президента Петра Порошенко Верховной Раде. Глава государства выступил перед парламентариями и выразил недовольство работой всех ветвей власти. «У меня часто спрашивают, доволен ли я работой правительства? Нет. Доволен ли я работой Верховной Рады? Очевидно, также нет. Скажу больше, я недоволен и своей работой. Знаете, почему? Потому что народ нами не очень доволен”, - сказал Порошенко, обращаясь к народным депутатам.

Исправить положение, по мнению главы государства, могли бы реформы – глубокие и радикальные. Такими реформами президент назвал изменение политики управления госкомпаниями, проведение конкурсов по отбору новых руководителей госхолдингов, прозрачную приватизацию и образцовый конкурс по выдаче лицензий на связь 4G уже в 2017 году.

Говоря о борьбе с коррупцией, президент обратил внимание на то, что ее становится меньше там, где отменены сертификаты, разрешения, согласования и заключения – там, «где деньги брать не за что».

«Также надо принять политическое решение об ограничении максимальной доли на определенных рынках уровнем в 50%, а на особо важных рынках – и 30%, - сказал Порошенко в обращении к парламенту. – И по этим новым правилам надо раздробить монополии. Выбор оставить им такой: или подчиниться жесткому регулированию, или продавать часть своего присутствия (на рынке - УНИАН)». Причем «жесткое регулирование», по словам Порошенко, должно начаться с кадровых «чисток» в ключевом конкурентном ведомстве – Антимонопольном комитете, а также с разработки радикально нового антикартельного законодательства – по примеру антикартельных законов Рузвельта, принятых в США в 30-х годах прошлого века.

Не забыл президент и о социальных стандартах. Он поручил правительству «отшлифовать» систему предоставления субсидий за коммунальные тарифы и ускорить индексацию зарплат и пенсий. «Мы уже получили некоторые дополнительные поступления в бюджет, частично инфляционного происхождения, частично благодаря детенизации. Прошу правительство ускорить хотя бы на несколько месяцев индексацию зарплат и пенсий», - сказал Порошенко, отметив, что неплохо было бы пересмотреть в сторону повышения порог облагаемых налогом пенсий, а также как можно быстрее принять закон о единых принципах начисления выплат наряду с возможностями пользоваться услугами негосударственных пенсионных фондов.

В ответ на это премьер-министр Арсений Яценюк, выступая в парламенте, обещал уже на следующей неделе завершить международный аудит энерготарифов, после чего власти сделают выводы о их обоснованности.

Результаты выполнения поручений Порошенко ждет осенью. «Деятельность каждого министра будет рассмотрена под микроскопом», - пообещал глава государства, намекнув на вероятное переформатирование правительства при условии сохранения коалиции в Раде. Однако, уже на следующий день – во время своей пресс-конференции, Порошенко подчеркнул, что речь об отставке главы Кабмина не идет, и правительство в целом, сказал президент, тяжело работает.

С этим согласился и премьер-министр. Он сказал, что в ближайшие три недели будут проведены выездные коллегии во всех министерствах и ведомствах, а по осени также «спросит с министров». «Категорически поддерживаю позицию президента, что надо оценивать работу каждого государственного чиновника, в том числе и министра. Поэтому будем министров считать по осени», - сказал Яценюк.

Нацбанк удерживает «давление»

На пресс-конференции президент вспомнил и о таком ключевом органе для экономики страны как Национальный банк. Именно креатура Порошенко во главе НБУ – Валерия Гонтарева – длительное время находится под огнем острой критики со стороны общественности и медиа.

Президент сказал, что Нацбанк должен быть независимым органом, дав понять, что отставка Гонтаревой также не ко времени.

«Мы все должны обеспечить независимость работы Национального банка. Могу сказать, что, по оценкам международных экспертов высшего уровня, они удивлены тем, как финансово-банковская система Украины прошла эти сложнейшие испытания», – сказал Порошенко.

Представители Нацбанка на минувшей неделе пообещали либерализовать зарегулированный валютный рынок, но при этом несколько ухудшили прогноз экономического развития страны на текущий год.

Кроме того, регулятор принял решение о ликвидации одного из крупнейших украинских банков – банка «Надра», принадлежащего украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. Как подчеркнули в Нацбанке, временная администрация не стала панацеей для банка. Единственное, что удалось сделать – выплатить вкладчикам учреждения порядка 2 млрд грн, еще 1,8 млрд грн запланированы к выплате.

Кроме того, НБУ сохранил до сентября требование по обязательной продаже экспортерами 75% валютной выручки и оставил в силе ограничения на снятие наличной валюты по депозитам - до эквивалента 15 тыс. грн в сутки, и по продаже наличной валюты - до эквивалента 3 тыс. грн в сутки в одни руки.

В то же время, рынку выдали «пряник», а именно – разрешили повысить лимит выдачи наличности через кассы и банкоматы до 300 тыс. грн в сутки с 150 тыс. грн.

Комментируя принятые «послабления» заместитель главы НБУ Олег Чурий подчеркнул, что всему способствовала стабилизация на депозитном рынке. «Ситуация на депозитном рынке за последние несколько месяцев позитивная. Мы отмечаем рост вкладов физических лиц в национальной валюте, и в последнее время мы также увидели увеличение депозитов в иностранной валюте», - сказал Чурий.

Еще один «плюс» от НБУ – вероятность снижения учетной ставки, которая на текущий момент составляет 30%. Об этом заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук. Правда, он подчеркнул, что ключевым условием для такого решения является снижение уровня инфляции в стране.

Газовые «дразнилки»

Активно на минувшей неделе обсуждалась и тема газовых поставок в Украину. В Брюсселе прошел очередной раунд газовых переговоров на уровне экспертов в формате «Украина – ЕС - Россия». Стороны назвали их конструктивными и договорились в начале июля встретиться на уровне профильных министров. Результатом такой встречи должен стать протокол о так называемом «зимнем пакете» – условиях и цене поставок газа в Украину в 2015-2016 годах.

Украина своих условий поставок пока не оговаривала, а вот Россия – напротив. На минувшей неделе министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Москва готова предоставить скидку на газ для Украины и рассчитывает, что к отопительному сезону в украинских подземных хранилищах будет не менее 19 млрд кубометров газа. Сейчас в ПХГ закачено 10,5 млрд кубометров.

При этом «происхождение» газа Новак не уточнил. Это позволило экспертам предположить, что газ может поступать в Украину как из России, так и по реверсным маршрутам. Благо на минувшей неделе премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо подтвердил намерения своей страны сохранить объемы реверсных поставок газа в Украину на текущем уровне (до 30 млн кубов в сутки), а венгерская компания FGSZ заявила о возобновлении поставок газа в нашу страну по своим сетям. Также стало известно, что операторы газотранспортных систем Украины и Венгрии подписали договор об объединении трансграничных газопроводов, что позволит ликвидировать российский «Газпром» из текущих схем взаимодействия Украины с Европейским Союзом.

К слову, в пользу поставок газа с европейского рынка в Украину высказался в своем послании и президент Порошенко. Он подчеркнул, что Украина прекратила монополию российского «Газпрома» на внутреннем рынке, сократив долю импорта «голубого топлива» из России до 37% в первом квартале 2015 года. И эта динамика будет сохранена в будущем.

Таковы были основные экономические новости минувшей недели. В следующие семь дней станут понятны результаты запланированных переговоров с частными кредиторами по реструктуризации части госдолга. От них будет зависеть дальнейшая реализация программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. В МВФ прямо намекают на необходимость достижения долгового компромисса для получения Украиной второго кредитного транша в объеме 1,7 млрд долл. От этих же результатов зависит, воспользуется ли украинское правительство своим правом объявлять мораторий на платежи частным кредиторам. Глава Минфина Наталья Яресько накануне переговоров никаких прогнозов не делала, но обещала сделать все возможное для достижения положительного, взаимовыгодного решения – без резких шагов и заявлений. Удастся ли ей уговорить кредиторов – покажут ближайшие дни.

Олеся Сафронова (УНИАН)