Гривня уходит на выходные с курсом 21,07 за доллар
18:04, 05 июня 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,3300/23,4000 грн/евро
REUTERS
В пятницу, 5 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,00/21,07 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,3300/23,4000 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3730/0,3750 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,0258 грн/долл., к этому часу заключено 460 сделок на сумму 357,82 млн долл.
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