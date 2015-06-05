НБУ признал неплатежеспособным еще один банк

Национальный банк Украины 5 июня признал банк «Национальный кредит» неплатежеспособным, сообщается на сайте регулятора.

«5 июня 2015 года Национальный банк Украины отнес публичное акционерное общество банк «Национальный кредит» к категории неплатежеспособных», - говорится в сообщении.

Нацбанк отмечает, что в связи с системным нарушением этим банком законодательства, регулирующего вопросы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также в связи с ухудшением качества активов и ликвидности банка он был отнесен к категории проблемных.

Согласно сообщению, план финансового оздоровления, который был предоставлен банком регулятору - не выполнялся, финансовое состояние банка - ухудшилось.

«Владельцем существенного участия в банке не было принято своевременных мер по достаточной финансовой поддержке банка «Национальный кредит», - отмечается в сообщении

Регулятор напомнил, что в соответствии с законодательством Украины банк, отнесенный к категории неплатежеспособных, подпадает под юрисдикцию Фонда гарантирования вкладов физических лиц, который вводит временную администрацию и назначает уполномоченных лиц в этом финансовом учреждении.

Таким образом, этот банк стал 52-м финансовым учреждением, которое признано неплатежеспособным с 2014 года.

Читайте такжеНБУ решил ликвидировать неплатежеспособный банк "Надра" Фирташа

Справка УНИАН. «Банк Национальный кредит» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1996 года и входит в группу небольших финучреждений. Согласно информации на официальном сайте банка, его владельцами являются Андрей Онистрат (53,2128% акций), а также другие юридические и физические лица (30,0128% и 16,7744% акций банка соответственно).