Deutsche Bank подозревает российских клиентов в отмывании $6 миллиардов

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

О расследовании финансовую организацию попросил Банк России. ЦБ заинтересовался деятельностью некоторых лиц и структур на фондовом рынке.

Немецкий банк изучил данные 2011-2015 годов и уже оповестил о своих поисках финансовые власти Великобритании и Германии, а также ЕЦБ.

Транзакции совершались российскими клиентами в рублях через Deutsche Bank. Одновременно в Лондоне проводились аналогичные операции с такими же активами, но только в долларах. Таким образом средства могли выводиться из страны. Роль сотрудников Deutsche Bank в проведении сделок изучается.

Deutsche Bank является одним из крупнейших инвестбанков, работающих на российском рынке. В российском подразделении компании работает более тысячи человек.

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В апреле банк был оштрафован властями США и Великобритании за манипулирование процентными ставками на 2,5 миллиарда долларов. Этот штраф стал крупнейшим в истории кредитного учреждения. Всего на урегулирование претензий от разных государств банк потратил в последние три года около 8 миллиардов долларов.