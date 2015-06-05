ЕБРР с начала года профинансировал проекты в Украине на $50 миллионов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с начала года профинансировал проекты в Украине на 50 млн долл., сообщил УНИАН источник на финансовом рынке.

«Объем финансирования проектов с начала года - 50 млн долл.», - сказал собеседник агентства.

По его словам, во втором полугодии объем финансирования должен быть больше, поскольку обычно большинство инвестиционных проектов осуществляется во второй половине года.

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Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития готов оказывать поддержку Украине и продолжать финансировать инвестиционные проекты при условии продолжения реформ в стране, о чем заявил руководитель делегации Совета директоров ЕБРР Пол Влаандрен по итогам работы в Украине.

Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 марта 2015 года банк взял на себя обязательства по предоставлению совокупной суммы в 10,9 млрд евро для 344 проектов в стране.

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В 2013 году ЕБРР обеспечил финансирование инвестиционных проектов в Украине на 800 млн долл., в 2014 году - на 1,2 млрд долл.