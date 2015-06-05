Переговоры с Россией о ЗСТ между Украиной и ЕС "продвигаются вперед" - источник

Об этом по завершению трехсторонних консультаций, которые продолжались 4-5 июня в Брюсселе на экспертном уровне, сообщил собственному корреспонденту УНИАН сегодня в Брюсселе источник в Европейской комиссии.

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"Предметом дискуссии был поиск практических решений относительно беспокойства, высказанного российской стороной относительно выполнения Украиной и ЕС углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли", - сказал собеседник агентства.

По его словам, стороны, в частности, обсуждали вопросы технических барьеров в торговле (ТБТ) и таможенных вопросов. "Россия также подняла вопрос в сфере санитарных и фитосанитарных мер. По ТБТ, то Украина и ЕС попросили Россию предоставить достоверную информацию в отношении российской продукции, секторов, которые могут потенциально пострадать во время реализации, чтобы можно было найти конкретные решения", - детализировал источник.

Кроме того, по таможенным вопросам Россия запросила конкретную информацию, "однако это выходит за рамки действующих процедур таможенного сотрудничества".

"Стороны договорились продолжить работу по обмену дополнительной информацией", - констатировал он, добавив, что следующая встреча состоится в конце июня - начале июля.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую – в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов. Президент Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.

Первоначально предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года.

Москва опасается, что импортные товары будут поступать без пошлин в Украину из Европы, которые будут впоследствии ввозиться в Россию в обход таможни, что негативно повлияет на экономическое состояние страны.