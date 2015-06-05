РФ требует отложить на 10 лет переход Украины на техрегламенты Евросоюза - СМИ

Европейской правде стали известны подробности этих переговоров.

Как рассказывают участники консультаций, в ходе нынешнего раунда стороны должны были обсудить переход Украины на технические регламенты ЕС, а также вопросы взаимодействуя таможенных органов.

Однако вместо конкретных замечаний РФ, российская делегация выступила с инициативой на 10 лет отложить вступление в силу всех технических регламентов, адаптированных к нормам ЕС.

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"Из 24 технических регламента нас неадаптированными остаются лишь 3. При этом часть этих регламентов уже вступила в силу",- отмечает собеседник "ЕвроПравды".

"Россияне много чего хотят, но это ничего не значит. Ми передали им перечень имплементпрованных регламентов, чтобы они ознакомились с ними и сформировали свое обеспокоенности, исходя из того, что неимплементпрованных осталось лишь три",- уточняет еще один чиновник.

Напомним, проведение таких консультаций – ключевой пункт Совместных оперативных выводов трехстронней группы Украины, ЕС и РФ. В обмен на отказ РФ от требований нового переноса начала действия зоны свободной торговли Украины и ЕС, стороны договорились обсудить все опасения РФ относительно действия этого режима на российскую экономику.

Согласно трехсторонним договоренностям, технические консультации должны быть завершены к концу июля.