Яресько: реструктуризация не является необходимым условием для транша от МВФ

В меморандуме Украины и МВФ успешность реструктуризации госдолга не является структурным маяком, хотя и является очень важным условием дальнейшего сотрудничества с фондом, сообщила в интервью ZN.UA министр финансов Наталия Яресько.

"Что касается реструктуризации госдолга, то в наших договоренностях с МВФ четко зафиксировано, что это "очень важно для принятия решения" […] но не является необходимым условием" - говорит Яресько, подчеркивая, что разница в формулировках важна.

"Я конкретно могу вам сказать: в соответствии с положениями меморандума (Украины и МВФ – ред.) и согласно всем другим документам успешность реструктуризации не является структурным маяком" - сообщила глава Минфина.

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Однако, добавляет министр, поскольку данный вопрос очень важен для принятия решения Фондом (о выделении Украине следующего транша – ред.), то "от уверенности МВФ в определенном прогрессе в реструктуризации", от понимания того, что ситуация решается, будет зависеть, каким образом фонд будет сотрудничать с нами в дальнейшем.

Относительно следующего транша в $ 1,7 млрд Яресько убеждена, что Киев его получит "где-то в июле". При этом, по ее словам, эти средства "важны, но не настолько критично". "Более важным для меня является выполнение программы МВФ" - подчеркнула министр.