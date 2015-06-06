Япония дает Украине 18 миллиардов гривень кредита

Украина и Япония подписали соглашение о целевом кредите на сумму 108 млрд иен (18,3 млрд грн) на реконструкцию Бортнической станции аэрации (БСА) близ Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, документ был подписан сегодня в Киеве в присутствии президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который находится в Украине с первым визитом в истории двусторонних отношений между государствами.

"Позитивным примером сотрудничества в сфере привлечения технологий, опыта и кредитных ресурсов Японии к реализации инфраструктурных проектов в Украине является продолжение внедрения проектов в рамках Официальной помощи развитию. Так, недавно состоялось заключение межправительственного соглашения, которое дает старт проекту по модернизации Бортнической станции аэрации под Киевом за счет льготного кредита правительства Японии в размере 1,1 млрд долл. США. Это имеет исключительное значение для решения экологических и социальных проблем", - отметил Порошенко во время оглашения совместного заявления для представителей СМИ.

Как сообщал УНИАН, 25 марта Кабинет министров Украины утвердил распоряжение об основных технико-экономических показателях откорректированного проекта реконструкции Бортнической станции аэрации. Утверждение показателей является одним из основных условий правительства Японии о предоставлении кредитных средств под программу «Официальной помощи развитию» по условиям STEP на реализацию этого проекта. Планировалось, что средства в сумме 108 млрд иен будут получены на 40 лет под 0,1% годовых с льготным периодом 10 лет.

4 июня Кабинет министров Украины выделил 80,5 млн грн на реконструкцию БСА, что позволит выполнить украинской стороной одно из условий привлечения кредитных ресурсов правительства Японии на реализацию проекта по реконструкции станции.

Справка УНИАН. Бортническая станция аэрации - единственные очистные сооружения сточных вод Киева и близлежащих городов и поселков Киевской области. На станции проходят очистку все бытовые сточные воды, а также стоки промышленных предприятий.

БСА - сложный комплекс инженерных сооружений, оборудования и коммуникаций, предназначенный для полной биологической очистки сточных вод. Проектная мощность станции - 1,8 млн куб. м в сутки (проектная мощность каждого из трех блоков - 600 тыс. куб. м в сутки). Сейчас фактически поступает на очистку от 700 тыс. до 1 млн куб. м в сутки.