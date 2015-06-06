Яценюк надеется за три месяца договориться с Канадой о зоне свободной торговли

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил журналистам по итогам встречи с главой канадского правительства Стивеном Харпером.

"Мы договорились с премьер-министром Канады - мы ведем переговоры по зоне свободной торговли с Канадой. Я надеюсь, что мы в течение трех месяцев должны завершить эти переговоры. Я не хочу забегать наперед, но мы сейчас в хорошей стадии переговоров. Это взаимные инвестиции из Канады в Украину и доступ украинских товаров на рынок Канады", - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2016 года должна заработать всеобъемлющая зона свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

Также, согласно программе работы украинского правительства, утвержденной в декабре 2014 года, Украина рассчитывает заключить соглашения о зонах свободной торговли с Турцией, Канадой, Израилем, странами Африки и рядом Балканских стран.