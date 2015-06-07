Яресько заявила, что у государства нет денег на индексацию соцвыплат и зарплат

Министр финансов Украины Наталия Яресько заявляет, что у государства нет средств на индексацию социальных выплат и зарплат.

Об этом она сообщила в интервью ZN.ua.

«Нет для этого средств. Я очень хочу как можно быстрее индексировать социальные выплаты, мы понимаем важность поддержки граждан. Но реального профицита бюджета нет. Если я увижу какие-то увеличения поступлений от детенизации, уничтожения «налоговых ям», контрабанды или любых других на сегодняшний день не предусмотренных источников, готова пересматривать соцвыплаты», - сказала Яресько.

Министр пояснила, что ее ведомству сейчас придется отыскать дополнительное финансирование для незапланированных нужд Министерства обороны.

Также дополнительные средства необходимы на реализацию положений законов о судоустройстве и о государственной службе.

Кроме того, повышение импортного НДС в связи с девальвацией также требует увеличения объемов его возмещения, на что в Минфине тоже не рассчитывали.

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«...Пока мы не решим эти вопросы и не найдем дополнительные источники поступлений, до тех пор будем не готовы проводить индексацию раньше, чем это предусмотрено (в декабре). Средств у государства нет», - подчеркнула министр.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко предлагает правительству ускорить индексацию зарплат и пенсий, однако сделать это так, чтобы не спровоцировать гиперинфляцию.

4 июня министр социальной политики Павел Розенко после заседания Кабинета министров сообщил журналистам, что правительство может принять решение об индексации зарплат и пенсий в соответствии с финансово-экономическими показателями первого полугодия этого года.