ЕЦБ готовит новые стресс-тесты для 123 банков еврозоны

Глава регулятора ЕЦБ по надзору за деятельностью банков еврозоны Даниэль Нуи заявила о необходимости комплексной проверки банков еврозоны, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Die Welt.

По словам Нуи, в 2016 году кредитным организациям Европы предстоят новые стресс-тесты.

Читайте такжеDeutsche Bank подозревает российских клиентов в отмывании $6 миллиардов При этом она отметила, что обязательной такая проверка будет только для 123 европейских банков, которые находятся под непосредственным контролем ЕЦБ.

Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне — 0,05%. Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,2%, маржинальная ставка — на отметке 0,3%.