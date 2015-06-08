Базельский комитет начал проверку российского финансового законодательства

Главная международная организация, занимающаяся банковским надзором и регулированием,— Базельский комитет — проводит проверку российского финансового законодательства на предмет соблюдения своих рекомендаций, пишет "Коммерсант".

Результаты проверки имеют важное значение, по большому счету, это - составляющая оценки инвестиционной привлекательности страны. По мнению экспертов, шансы России на получение благоприятного заключения Базельского комитета есть, но с оговорками.

В первом квартале следующего года пройдет плановое заседание Базельского комитета, где одним из вопросов будет отчет об оценке ситуации в России и в ряде других стран, которые также проходят проверку.

Читайте такжеКэмерон: Европа должна оставаться единой в вопросе санкцийПодобные проверки Базельский комитет проводит лишь с 2013 года. На текущий момент известны результаты проверок Японии, США, Швейцарии и Евросоюза.

В марте генеральный секретарь Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН) Уильям Коэн заявил, что большая часть задач, поставленных после кризиса 2008 года регуляторами перед крупнейшими банками мира, успешно выполнена. Эксперты отмечают, что крупнейшие банки мира нарастили дополнительно почти $0,5 трлн капитала по сравнению с докризисным периодом.

Получить положительную оценку без оговорок России будет затруднительно. Опрошенные изданием эксперты полагают, что вопросы о соответствии российского законодательства и нормативных актов требованиям Базельского комитета могут возникнуть, например, из-за прямого владения ЦБ Сбербанком (50% плюс 1 акция), что является недопустимым с точки зрения "Базеля", поскольку создает заинтересованность регулятора в подконтрольном ему объекте.

По словам заместителя директора группы "Рейтинги финансовых институтов" S&P Сергея Вороненко, могут быть выявлены некоторые недочеты с точки зрения быстроты и полноты внедрения рекомендаций "Базеля", поскольку у регулятора сейчас другие первоочередные приоритеты — стабилизация финансовой ситуации.