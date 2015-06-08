Яценюк намерен провести переговоры с руководством МВФ в Вашингтоне

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью и СМИ Секретариата Кабмина, также состоятся встречи с деловыми кругами США для обсуждения подготовки и проведения инвестиционного саммита Украина – США в июле текущего года.

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«В рамках визита запланированы встречи Яценюка с руководством США. Глава правительства встретится с лидерами Конгресса США, с заместителем Генерального секретаря ООН Джеффри Фелтманном, министром энергетики США Эрнестом Монизом и министром финансов США Джейкобом Лью, - сообщили в Кабмине. - Также украинская делегация во главе с премьер-министром проведет переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард».

Как подчеркнули в правительстве, экономическая и финансовая составляющая запланированных переговоров коснется актуальных вопросов сотрудничества с МВФ и другими финансовыми институтами и привлечения дальнейшей поддержки Украины со стороны ее партнеров. Среди прочего, речь пойдет о подготовке украинско-американской конференции, запланированной на 13 июля в Вашингтоне.

Кроме того, Яценюк выступит на глобальном форуме Американского еврейского комитета (ЕАК).

«Политическая повестка дня переговоров будет включать усиление международной солидарности вокруг территориальной целостности и безопасности Украины», - подчеркнули в правительстве.

Рабочий визит премьер-министра начался 8 июня. Главу правительства сопровождает министр финансов Украины Наталья Яресько.